Київ прагне залучати інвесторів у інфраструктурні проекти в українській столиці - Кличко

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час зустрічей на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Зокрема, сьогодні відбулася зустріч Віталія Кличка з керуючим директор Європейського банку реконструкції і розвитку з питань інфраструктури Томасом Майєром, зустріч лідерів щодо інфраструктурного та міського розвитку, також мер Києва виступить на панелі «Управління в різні часи».

Пріоритетами для втілення змін та розвитку Києва мер української столиці назвав оновлення міської інфраструктури, оновлення складу комунального громадського транспорту, запровадження заходів з енергоефективності.

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«Наприклад, проблема, за яку ми взялися – великий ремонт доріг у столиці, які перебувають у дуже занедбаному стані. За минулий рік Київ – перший в Україні за капітальним ремонтом міських шляхів. Ми відновили понад 200 км доріг, а цього року поставили перед собою амбітне завдання – відремонтувати 300 км доріг, – зазначив Віталій Кличко. – Але на все це потрібні великі кошти. Тому тут нам потрібна допомога. Зокрема, великий проект, який ми також плануємо втілити, – ремонт Кільцевої дороги навколо столиці. Сьогодні необхідна реконструкція великих артерій міста, нам не вистачає також розв’язок, які необхідно будувати. І під ці проекти ми будемо залучати кошти інвесторів», – наголосив мер Києва.

Керуючий директор ЄБРР Томас Майєр зазначив, що Європейський банк реконструкції і розвитку зацікавлений в подальшій співпраці.

«Наш меседж: ми хочемо і готові далі співпрацювати з Києвом, бо ви робите хороші справи. Успішною була наша співпраця і щодо розробки транспортної схеми Києва, і щодо оновлення складу громадського транспорту, ми зацікавлені в проектах з будівництва метро. Київ для нас став зрозумілим партнером, який працює прозоро», – відзначив Томас Майєр.

За словами Віталія Кличка, важливою для Києва в плані залучення коштів є також тема із запровадження заходів із енергоефективності.

«Ми такі заходи впроваджуємо, бо це сьогодні, в умовах здорожчання тарифів, – дуже важливо. Але коштів на масштабні дії, на жаль, не вистачає. І ми сьогодні розробляємо програми для залучення інвестицій у цю сферу», – зазначив мер Києва.

У Давосі Віталій Кличко проведе двосторонні зустрічі, зокрема, з президентом «Bank of America», президентом компанії «Socar», візьме участь у заході, який традиційно влаштовує американське видання «Washington Post», і на який збираються лідери з усього світу в сфері політики, фінансів, медіа і технологій.