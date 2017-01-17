Ми боремося з незаконними МАФами прозоро, публічно і відкрито - Кличко

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу NewsOne.

«Боротьба з незаконними МАФами триває. Мене дехто звинувачує в тому, що я нібито знищую малий і середній бізнес. А ми наводимо лад, адже незаконні МАФи руйнують законний малий бізнес, – зазначив мер Києва. – Демонтуємо ті кіоски, які не мають дозволів, не сплачують податки в бюджет міста, які підключаються незаконно до електромереж і псують зовнішній вигляд нашого міста, які заважають людям, стоять на «червоних лініях», – наголосив Віталій Кличко.

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Він зауважив, що столична влада робить все для того, щоб малий і середній бізнес працював офіційно.

«Заходьте на сайт КМДА. Там у відкритому доступі є затверджена схема розміщення МАФів. Ви можете побачити всі МАФи, які стоять законно, які сплачують у бюджет, і незаконні, які будуть демонтовані. Ми робимо все прозоро, відкрито й публічно. Це ключова складова у боротьбі з корупцією. Щоби не було спекуляцій, мовляв, когось знесли, а когось поставили­», – підкреслив Київський міський голова.