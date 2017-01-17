Wi-Fi, низька підлога і кондиціонер: у столиці планують оновити всі трамваї на Борщагівській лінії

На Борщагівській лінії швидкісного трамваю почали курсувати 10 нових сучасних трамваїв четвертого покоління з низькою підлогою, які отримав Київ. І столична влада планує оснастити такими трамваями всю лінію. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу NewsOne.

«Ми закуповуємо сучасні трамваї 4-го покоління. Вони безшумні, з низькою підлогою, кондиціонером, відеоспостереженням, Wi-Fi. 10 трамваїв уже закуплено, вони вже працюють на Борщагівській лінії швидкісного трамваю. І ми хочемо оновити склад всієї лінії – це 40 трамваїв», – зазначив Віталій Кличко.

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Мер підкреслив, що столична влада оновлює парк комунальних автобусів, тролейбусів і трамваїв, і робить усе, щоб у Києві був сучасний європейський громадський транспорт.

Як повідомляв УНІАН, у столиці відновлено рух трамваїв, що курсують за маршрутами №№ 12,17,19, припинений у зв’язку з реконструкцією трамвайних переїздів на вул. Автозаводській. Київ 00:46, 10 грудня 2016.