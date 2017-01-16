У КМДА констатували активне користування киянами нічними маршрутами

Кияни активно користуються нічними маршрутами комунального транспорту. Так, протягом двох тижнів роботи (починаючи з 30 грудня 2016 року) послугами нічних маршрутів КП «Київпастранс» скористались 3731 пасажир, а цього тижня – понад 2200 пасажирів. За даними Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, найбільшою популярністю користується тролейбусний маршрут № 91Н, який пов’язує житловий масив Троєщина з «Центральним» залізничним вокзалом. За 2 тижні роботи ним скористалися 2025 нічних пасажирів або 54,3%. Про це в коментарі журналістам розповів керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

«Ефективна робота нічних маршрутів громадського транспорту – яскравий приклад реалізації ідеї, поданої киянами через сервіс електронних петицій. Адже саме петиція щодо запуску нічних маршрутів стала однією з небагатьох, яка набрала понад 10 тисяч голосів. Наразі ми бачимо, що ці маршрути потрібні та користуються попитом серед киян і гостей міста. Тому в планах є впровадження ще одного нічного тролейбусного маршруту, який пов’яже Майдан Незалежності та вулицю Північну (житловий масив «Оболонь»)», – зазначив Володимир Бондаренко.

Нагадаємо, що 30 грудня 2016 року з метою забезпечення транспортного обслуговування пасажирів у нічні години (з 23:00 до 06:00) та з метою забезпечення потреб киян, було організовано рух чотирьох нічних маршрутів, а саме:

три нічних тролейбусні маршрути:

№ 91H «Залізничний вокзал «Центральний» – вул. Милославська»;

№ 92H «Залізничний вокзал «Південний» – просп. Свободи»;

№ 93H «Станція метро «Площа Льва Толстого» – вул. Чорнобильська»;

нічний автобусний маршрут:

№ 137 «Залізничний вокзал «Центральний» – станція метро «Харківська».

«Завдяки сервісу електронних петицій кияни можуть ініціювати вирішення важливих суспільних питань у столиці та втілити свої ідеї у життя. Електронні петиції – це зворотній зв’язок між столичною владою та мешканцями. Вони надзвичайно важливі для нас, адже ми хочемо чути думки киян щодо актуальних питань міста та реалізовувати найкращі ідеї!», – наголосив Володимир Бондаренко.

​Довідково.

Сервіс електронних петицій створено на сайті Київради. У разі отримання 10 тисяч підписів протягом 90 днів відповідальні особи КМДА розглядають заявлені ініціативи, та, за можливості, сприяють їх виконанню. Для недопущення підписання електронної петиції без участі громадянина, всі голоси, які мають ознаки фальсифікації, автоматично відраховуються.