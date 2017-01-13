КМДА посприяла створенню додаткових 500 місць у дитсадках
Поруч із використанням міських коштів на створення додаткових місць у дитсадках Київ активно залучає позабюджетне фінансування. Так, у 2016 році за кошти німецького уряду місту вдалося створити додатково понад 500 місць для київських дошкільнят.
Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко під час інспекції новостворених груп у ДНЗ № 812.
«Сьогодні Київ успішно залучає позабюджетні кошти на вирішення міських проблем. Зокрема, вже 2-й рік поспіль ми співпрацюємо з німецьким урядом, аби відкрити в дитсадках Києва, де є така можливість, додаткові групи. І сьогодні, інспектуючи нові відкриті групи, ми бачимо надзвичайно хороші результати», – повідомила заступник голови КМДА.
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За її словами, у 2016 році за цією програмою було здійснено ремонтно-будівельні роботи 25 груп, що додатково створило 500 місць у 14 ДНЗ столиці. Місто зі свого боку подбало про облаштування закладів: за міський бюджет було закуплено меблі, господарчий і спортивний інвентар, облаштовано харчоблок і пральню, зазначила Ганна Старостенко.
«У 2017 році ми плануємо зробити ще більше: відкрити у рамках цього проекту ще понад 1,5 тисячі місць у київських ДНЗ. Наразі вже затверджено перелік садочків і розпочато роботи в них», – повідомила Ганна Старостенко.
Проект проводиться у рамках програми «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури», який фінансується Урядом Федеративної Республіки Німеччини через Німецький банк розвитку KfW. У Києві проект реалізовує «Український фонд соціальної інфраструктури». Максимальна вартість фінансування одного дитсадка – 300 тисяч євро.