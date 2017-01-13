КМДА посприяла створенню додаткових 500 місць у дитсадках

Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко під час інспекції новостворених груп у ДНЗ № 812.

«Сьогодні Київ успішно залучає позабюджетні кошти на вирішення міських проблем. Зокрема, вже 2-й рік поспіль ми співпрацюємо з німецьким урядом, аби відкрити в дитсадках Києва, де є така можливість, додаткові групи. І сьогодні, інспектуючи нові відкриті групи, ми бачимо надзвичайно хороші результати», – повідомила заступник голови КМДА.

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За її словами, у 2016 році за цією програмою було здійснено ремонтно-будівельні роботи 25 груп, що додатково створило 500 місць у 14 ДНЗ столиці. Місто зі свого боку подбало про облаштування закладів: за міський бюджет було закуплено меблі, господарчий і спортивний інвентар, облаштовано харчоблок і пральню, зазначила Ганна Старостенко.

«У 2017 році ми плануємо зробити ще більше: відкрити у рамках цього проекту ще понад 1,5 тисячі місць у київських ДНЗ. Наразі вже затверджено перелік садочків і розпочато роботи в них», – повідомила Ганна Старостенко.

Проект проводиться у рамках програми «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури», який фінансується Урядом Федеративної Республіки Німеччини через Німецький банк розвитку KfW. У Києві проект реалізовує «Український фонд соціальної інфраструктури». Максимальна вартість фінансування одного дитсадка – 300 тисяч євро.