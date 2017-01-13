У Києві з'явиться експериментальний роторний паркінг (відео)

У лютому в центрі Києва встановлять перший роторний паркінг з Польщі. Про це повідомляє портал Architecture.Building.Construction.

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Роторна парковка - металева конструкція висотою 10-15м з обертовими майданчиками для авто. Її зведення потребує 5 днів. Конструкція займає близько 30 кв. м і вміщує до восьми машин. А керують нею самі водії.

"Вона нам дісталася безкоштовно. Поляки вирішили показати, як вона працює. Дослідний зразок буде тимчасово встановлений на одній з локацій міста, для того щоб кияни розібралися, як ця технологія працює", — розповів радник мера Києва Дмитро Білоцерківець.

Найближчим часом столична влада має намір оголосити тендер на закупівлю п'яти роторних парковок. Точну вартість поки не називають, але кажуть, що особливо відрізнятися від облаштування звичних стоянок вона не буде. Чиновники вважають, що такі заходи повинні розвантажити столичні вулиці.

У свою чергу експерти попереджають, що через технічні особливості роторних двигунів такі парковки використовуються переважно в теплих країнах. "Передбачити, як конструкція поведе себе в умовах наших зим або при сильній вологості, практично неможливо", — вважає екс-заступник міністра транспорту Олександр Кава.