У новій квитанції КП "ГІОЦ" кияни поки можуть сплатити лише половину з переліку послуг: оплату для киян продовжено до 25 січня

Це ознайомчий варіант квитанцій, який містить перелік усіх житлово-комунальних послуг в одному документі: утримання прибудинкових територій, водопостачання та водовідведення холодної води, водопостачання та водовідведення гарячої води, газо- та електропостачання. Про це повідомили в КП «ГІОЦ».

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«Міська влада звертає увагу киян, що в зазначених платіжках для сплати доступна поки лише частина послуг: утримання будинків і дворів, а також послуги «Київводоканалу». Наголошую, що послуги «Київенерго» та «Київгазу» слід оплачувати за окремими рахунками, які надійдуть від цих виконавців послуг. Жодних збоїв у роботі платіжних систем міста Києві немає. Наразі триває робота над створенням нового формату платіжки – єдиної квитанції, більш зручної і зрозумілої для мешканців. Квитанції, які отримали кияни в січні – ознайомчий варіант. Щоб не виникло плутанини ми проведемо детальні роз’яснення та розмістимо оголошення на будинках. А крім того, проведемо службову перевірку в КП «ГІОЦ», аби з’ясувати, хто винен у цьому фальстарті. Адже, хоч розробка формату єдиної квитанції розпочалася на численні прохання мешканців, перед тим, як розсилати незнайомий для киян формат платіжок, треба було провести відповідну інформаційну кампанію та попередити киян», – повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Також він звернув увагу на можливість оплатити комуналку карткою в 34 сервісних точках Центру комунального сервісу та на офіційних сайтах КП «ГІОЦ». Власники «Картки Киянина» та «Моя Картка» «Ощадбанку» можуть оплатити комуналку без комісії.

«Сьогодні в єдиному інформаційному та розрахунковому полі з КП «ГІОЦ» уже розпочали роботу комунальні ЖЕКи, частина ОСББ та ЖБК, а також виконавець послуги холодного водопостачання та водовідведення, а також водовідведення гарячої води ПАТ «Київводоканал». Відповідна робота з ПАТ «Київенерго» та ДП «Київгазенерджи» триває, що дозволить у подальшому забезпечити нарахування та оплату житлово-комунальних послуг за єдиним документом. Однак наразі єдина квитанція – це ознайомчий документ. За єдиною квитанцією можна оплачувати утримання прибудинкових територій, водопостачання та водовідведення холодної води, водовідведення гарячої води», – пояснив директор КП «ГІОЦ» Віталій Козубський.

Повернення до єдиного платіжного документу забезпечить зручність і оперативність при оплаті комунальних і житлових послуг. Ця ініціатива опрацьовується у відповідь на численні звернення та скарги киян, які стосувалися незручностей у роботі з кількома квитанціями, що приходили в різні дні місяця та в різних форматах.