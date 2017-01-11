Петро Пантелеєв проінспектував квартири киян, які скаржилися на низьку температуру
Столичні комісії із початку року здійснили 2,3 тисяч обстежень квартир із недостатньою температурою опалення.
Про це під час виїзної інспекції роботи комісії у будинках у Голосіївському та Святошинському районах заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Із початку опалювального сезону здійснено 2 331 комісійне обстеження квартир, де зафіксована недостатня температура опалення. Такі комісії діють у кожному районі та в результаті їхньої роботи приймається рішення про перерахунок або оперативно усуваються поломки, що впливають на роботу системи опалення.
«Комісія складається з представників теплопостачальних підприємств – ПАТ «Київенерго» або ТОВ «Єврореконструкція», житлових підприємств та, власне, самих мешканців. Здійснюється замір температури опалення в оселі. Якщо фіксується температура нижча від необхідної норми, а це +18 градусів, то визначається причина та відповідальний за це. У результаті або оперативно усуваються технічні неполадки, або людині здійснюється перерахунок», – розповів заступник голови КМДА.
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Петро Пантелеєв перевірив дві квартири, мешканці яких скаржилися на неякісну послугу опалення. У помешканнях було зафіксовано +16 градусів тепла.
«У першій квартирі в Голосіївському районі визначено, що причиною є технічна проблема, яка виникла після встановлення теплового лічильника минулого року. Протягом доби ЖЕК спільно з «Київенерго» проведуть необхідні обрахунки, спланують технічні заходи, аби повернути людям у квартиру нормальну температуру опалення. У випадку квартири на вулиці Дружківській результати обстеження квартири та теплопункту показали, що необхідно замінити як крани на радіаторах у квартирі, яким вже десятки років, так і запірну арматуру в тепловому пункті. На це виконавцям даємо 10 днів, а мешканцям квартир, де є проблема недогріву, здійснять перерахунок», – пояснив Петро Пантелеєв.
Він також зауважив, що комісії продовжуватимуть свою роботу та порадив людям звертатися в разі надання неякісних послуг за телефоном гарячої лінії із питань ЖКГ – 1557 або (044) 500 15 57.