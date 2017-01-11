У Києві за прибиранням снігу можна спостерігати онлайн
17:12, 11 січня 2017Київ
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Кияни можуть в режимі реального часу через інтернет-сторінку комунального підприємства «Київпастранс» спостерігати за роботою задіяної у місті снігоприбиральної техніки.
Прибирання снігу в Києві / УНІАН
Про це повідомляється на сайті «Київпастрансу».
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«Відтепер ви можете спостерігати за снігоприбиральною технікою в режимі онлайн, натиснувши на спеціальну кнопку («Прибирання снігу» - УНІАН) на офіційному сайті КП «Київпастранс». Ви перейдете за посиланням на сайт www.clean-city.kiev.ua, на якому відображається пересування снігоприбиральної техніки КК «Київавтодор» вулицями столиці в режимі реального часу», - йдеться у повідомленні.
На мапі, що відкривається, вказана кількість «активної» та «неактивної» техніки, а також її тип.
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