У Києві у салоні трамвая сталася пожежа

У Києві сталася пожежа у салоні одного із трамваїв міста. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у м. Києві.

Зазначається, що інцидент стався 10 січня ввечері, коли електротранспорт рухався по вул. Попудренка. Рятувальники повідомляють, що причиною пожежі стало займання проводки.

Читайте такожУ Києві відновлено рух трамваїв до Пущі-Водиці

«10 січня о 19:18 в оперативно-координаційний центр ГУ ДержНС України в Києві надійшло повідомлення про те, що під час руху трамвая по вул. Попудренка, 2-б, в салоні сталася пожежа. На місце події одразу прибуло відділення 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники встановили, що сталося загоряння електропроводки. Вже о 19:43 пожежа була ліквідована", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2016 року КП «Київський метрополітен» закривав станції «Чернігівська» і «Лісова» через пожежу на секонд-хенді. За даними ДСНС, пожежа охопила площу близько 2 тисяч квадратних метрів. Згодом рятувальники виявили там тіло загиблої жінки.