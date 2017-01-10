Київ зупинився у 8-бальних заторах (карта)
19:58, 10 січня 2017Київ
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Увечері у вівторок пробки утворилися на більшості основних доріг столиці.
Пробки в Києві / Скріншот
Згідно з даними сервісу Яндекс.Пробки, затори у Києві досягли 8 балів.
Так, через ДТП на вул. Басейній та Бессарабській площі в центрі Києва спостерігаються затори.
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Паралізовано також рух на Гаванському мосту в напрямку вул. Набережно-Хрещатицької.
Через ДТП на Володимирському узвозі та вул. Сагайдачного швидкість руху автомобілів складає 5 км/год.
Швидкість руху на вул. Велика Житомирська та Михайлівська в бік Хрещатика становить 3 км/год.
Ускладнено рух також на вул. Ярославів Вал та вул. Прорізна. У той же час затори спостерігаються на вул. Саксаганського.
На вул. Нижній Вал утворилася пробка.
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