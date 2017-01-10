Білоруси допоможуть Києву топити сніг за допомогою спеціальних камер

Про це йдеться в офіційному листі комунальної корпорації "Київавтодор" на запит депутата Київради Олександра Пабата, опублікованому на його сторінці у Facebook.

На даний момент прибраний з вулиць Києва сніг вивозиться на 32 пустиря - місця тимчасового накопичення снігу на період 2016-2017.

Київські комунальники за допомогою мінських фахівців планують створити снігоплавильні камери, де за рахунок температури стічних вод (16 – 18 градусів) сніг буде плавитися, що, як припускає комунальна корпорація, зменшить негативний вплив на навколишнє середовище.

«З метою поліпшення екологічної ситуації в столиці та здійснення оперативного вивезення снігу з вулиць і доріг на даний момент опрацьовується питання щодо облаштування стаціонарного снігоплавильного пункту (комплексу)», - повідомляється в листі.

«Принцип дії такого пункту заснований на тому, що тепло стічних вод (середня температура стоків навіть взимку +16...+18 градусів) дозволяє розтоплювати сніг, який потрапляє в снігоплавильні камери. Тала вода, що утворюється, по колекторах потрапляє на каналізаційні очисні споруди, де проходить повний цикл очищення. Таким чином, утилізація снігу на стаціонарних снігоплавильних пунктах дозволяє істотно зменшити негативний вплив на навколишнє середовище», - стверджують комунальники.