Кличко наказав комунальникам Києва за ніч очистити місто від снігу (відео)

За підсумками інспекції він вранці 9 січня провів нараду з головами районів, керівництвом "Київавтодору", "Київпастрансу", "Київтранспарксервісу" та районних ШЕУ. Про це повідомили у прес-службі КМДА.

Крім того, мер Києва опублікував відео нічної інспекції на своїй сторінці у Facebook.

Наголошується, що головним питанням сьогоднішньої наради була ефективність снігоприбиральних робіт у столиці.

"Я вночі перевіряв, як у нас відбувається прибирання снігу зі столичних вулиць. Комунальники працюють. Але оскільки я виїхав на перевірку без попередження, побачив і проблеми, які є в роботі", - зазначив Кличко.

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Також мер закликав комунальників посилити заходи з очищення доріг: до вівторка, коли почнеться повноцінний робочий тиждень, вулиці, магістралі, тротуари столиці повинні бути очищені від снігу.

"У вівторок Київ повинен повернутися до звичного життя. Це - завдання для кожного з вас", - звернувся до керівників комунальних служб мер столиці.