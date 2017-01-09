У Києві відкрилась експозиція картин, намальованих кульковими ручками

03:34, 09 січня 2017
Київ
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У Києві відкрилась експозиція, всі майже шість сотень картин якої намальовані кульковими ручками.

скріншот відео

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.

Портрети, пейзажі і абстракції - у пасті. Організатори кажуть, хотіли наблизити мистецтво до глядача.

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А заразом з'ясувалося, що в Україні є художники, які просто не в змозі дозволити собі фарби, пензлі та полотна.

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Теги: #експозиція