У Києві відкрилась експозиція картин, намальованих кульковими ручками

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.

Портрети, пейзажі і абстракції - у пасті. Організатори кажуть, хотіли наблизити мистецтво до глядача.

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А заразом з'ясувалося, що в Україні є художники, які просто не в змозі дозволити собі фарби, пензлі та полотна.