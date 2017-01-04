У Києві через очікувані морози розгорнули понад 50 пунктів обігріву

Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС в Києві.

Зазначається, що розгортання мережі пунктів обігріву проводиться за рішенням постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації у зв’язку з очікуваним різким похолоданням.

Читайте такожДо України на Різдво вторгнеться арктичне повітря, принесе сильні морози

Так, по 4 пункти обігріву функціонуватимуть у Печерському, Голосіївському та Дарницькому районах; по 7 - у Деснянському та Подільському; 11 - у Дніпровському; 3 - в Оболонському; 8 - у Святошинському та 2 - у Шевченківському районі. Також працюватимуть 6 мобільних пунктів гарячого харчування.

В пунктах обігріву відвідувачі можуть не лише зігрітися, але й отримати першу медичну допомогу, випити гарячого чаю, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Україну на Різдво прийдуть 20-градусні морози. Зокрема, за прогнозами Укргідрометцентру, 6-7 січня вночі до 13-19°, місцями до 20-26° морозу, вдень до 11-17° морозу. 8-9 січня холодна погода в Україні утримається.