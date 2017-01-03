Київська влада планує побудувати канатну дорогу та міст між Аркою Дружби народів та Володимирською гіркою

«Ми плануємо почати будівництво пішохідного мосту, який з'єднає Арку Дружби народів із Володимирською гіркою. Це дасть можливість зробити новий туристичний маршрут, - зазначив Віталій Кличко. - Ми також спілкуємося з інвесторами, щоби розпочати будівництво канатної дороги, - з правого до лівого берега, до Труханова острова, і яка в майбутньому буде зав'язана на Гідропарк. Це теж дасть поштовх для туристичної привабливості міста», - заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу NewsOne.

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Київський міський голова зазначив, що столична влада розвиває туристичний потенціал Києва. І в рамках підготовки до «Євробачення» велику увагу приділяє саме розвитку туристичної інфраструктури.

«Моє завдання як мера зробити все, щоби «Євробачення» пройшло на дуже високому рівні. Музику люблять усі, отже увага всього світу буде прикута до Києва. Тож «Євробачення» - це можливість презентувати наше місто. І ми повинні нею скористатися. Ми інвестуємо мільярди гривень для розвитку інфраструктури. «Євробачення» триватиме кілька тижнів, а інфраструктура, в яку ми інвестуємо кошти, залишиться нам назавжди», - наголосив Віталій Кличко.