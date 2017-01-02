У Києві попрощались із бійцем з позивним "Козак", якого вбили бойовики

У Києві сьогодні пройшла церемонія прощання із бійцем 12 ОМПБ Леонідом Проводенком з позивним "Козак", який загинув 28 грудня. Церемонія була анонсована 72 Гвардійською ОМБР у Facebook.

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Повідомляється, що «Козак» загинув від ворожої кулі під час бою біля Крутої Балки.

Бійця поховали на Військовому Лук’янівському кладовищі.