У Києві попрощались із бійцем з позивним "Козак", якого вбили бойовики
14:22, 02 січня 2017Київ
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Бійця поховали на Військовому Лук’янівському кладовищі.
Бійця вбили бойовики поблизу Крутої Балки / facebook.com/bodnar.pro
У Києві сьогодні пройшла церемонія прощання із бійцем 12 ОМПБ Леонідом Проводенком з позивним "Козак", який загинув 28 грудня. Церемонія була анонсована 72 Гвардійською ОМБР у Facebook.
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У Києві попрощалися з бійцем з позивним "Козак", якого вбили бойовики / УНІАН
Бійця поховали на Військовому Лук’янівському кладовищі.
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