У Києві попрощались із бійцем з позивним "Козак", якого вбили бойовики

14:22, 02 січня 2017
Київ
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Бійця поховали на Військовому Лук’янівському кладовищі.

Бійця вбили бойовики поблизу Крутої Балки / facebook.com/bodnar.pro

У Києві сьогодні пройшла церемонія прощання із бійцем 12 ОМПБ Леонідом Проводенком з позивним "Козак", який загинув 28 грудня. Церемонія була анонсована 72 Гвардійською ОМБР у Facebook.

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Повідомляється, що «Козак» загинув від ворожої кулі під час бою біля Крутої Балки.

У Києві попрощалися з бійцем з позивним

Бійця поховали на Військовому Лук’янівському кладовищі.

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Теги: #АТО#похорон#прощання#боєць