У поліції немає інформації про можливі теракти у Києві в новорічну ніч

Про це заступник начальника Головного управління Національної поліції Києва Руслан Кузьменко повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"Інформації про можливі теракти чи інші дії в місті Києву у нас поки що немає. Поліція Києва повністю готова до несення служби. Все перебуває під нашим контролем", - сказав Кузьменко.

Раніше стало відомо, що до забезпечення громадської безпеки під час проведення новорічних масових заходів у країні буде залучено близько 10 тисяч співробітників Національної поліції України та тисяча військовослужбовців Національної гвардії України.

В Україні в новорічну ніч заплановано чимало масових заходів за участю майже 750 тисяч громадян.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в новорічну ніч чергуватимуть близько тисячі правоохоронців, а для забезпечення порядку біля центральної ялинки і ще 10 ялинок у районах міста додатково залучать 500 чоловік особового складу як Нацполіції, так і Нацгвардії.