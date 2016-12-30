У Києві на станціях метро встановлять банкомати

Про це у Facebook повідомив голова постійної комісії Київради з питань власності Леонід Антоненко.

"Вчора нарешті оголосили конкурс за право розташувати більше 50 банкоматів у мережі метрополітену. Стартова сума за всю мережу - 270 тис. грн. на місяць плюс ПДВ. Під час вивчення попиту заявки про бажання взяти участь у конкурсі надійшли від двох банків і трьох фінансових компаній. Про дату проведення конкурсу буде оголошено окремо у газеті Хрещатик. Будь-який банк або фінансова установа матимуть право долучитися до участі у конкурсі щойно стане відома його дата", - написав Антоненко.

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Також Леонід Антоненко зазначив, що столична влада планує зайнятися проблемою платіжних терміналів у метрополітені. Так, 160 з них розташовані в підземці незаконно. Місця для розміщення платіжних терміналів будуть виставлені на орендний конкурс протягом 2017 року.

Раніше повідомлялося, що в касах метрополітену обмежують продаж жетонів до одного-двох штук в одні руки в рамках реалізації програми щодо автоматизації оплати за проїзд.