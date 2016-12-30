Новорічний концерт біля головної ялинки країни: українців розважать зірки естради та оркестр

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

«Так, у новорічну ніч біля головної ялинки країни на Софійській площі виступатимуть Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України, зірки української академічної, естрадної, джазової, народної музики. Окрім того, завітає шоу-група «Prime», Квартет тенорів від капели Ревуцького, а також артисти: Лев Ремєньов, Влад Ситник, Даша Акулова, Оксана Ярова та скрипаль В’ячеслав Кондрат’єв. Своїми виступами запалять свято гурти «Електронмаш», «Мorphom», «ГуляйГород»», - йдеться у повідомленні.

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Також у КМДА звертають увагу, що цього року місто загалом підготувало 21 новорічну акцію. «Святкування охоплять не лише центр, а й лівий берег і більш віддалені райони міста», - зазначається в повідомленні.

Крім того, у КМДА нагадали, що задля зручності киян і гостей міста столичне метро та інший громадський міський транспорт працюватимуть у новорічну ніч на 3 години довше.