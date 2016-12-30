Квіти і закохані: світлове шоу на фасаді Київської опери (фотогалерея, відео)

Про це повідомляє Сегодня.

За сюжетом п'ятихвилинного шоу фасад будівлі спочатку "замерзає", після чого з'являється олень і розбиває лід копитом, а потім на фасаді театру розквітають квіти й танцює закохана пара.

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Жителі столиці зможуть спостерігати цифрове шоу щодня о 18:30 та 21:30.

Раніше повідомлялося про світлові інсталяції в Ліоні з нагоди Фестивалю світла.