Квіти і закохані: світлове шоу на фасаді Київської опери (фотогалерея, відео)
11:31, 30 грудня 2016Київ
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Будівлю Національного театру опери та балету Києва почали художньо підсвічувати. Побачити шоу на стінах театру можна до 19 січня.
Про це повідомляє Сегодня.
За сюжетом п'ятихвилинного шоу фасад будівлі спочатку "замерзає", після чого з'являється олень і розбиває лід копитом, а потім на фасаді театру розквітають квіти й танцює закохана пара.
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Жителі столиці зможуть спостерігати цифрове шоу щодня о 18:30 та 21:30.
Раніше повідомлялося про світлові інсталяції в Ліоні з нагоди Фестивалю світла.
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