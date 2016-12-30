Троян призначив нового очільника поліції Київщини

У поліції Київської області призначили нового очільника, ним став Дмитро Ценов.

Як повідомляється на сайті Національної поліції України, наказ про призначення Ценова оголосив 29 грудня на розширеній міжвідомчій нараді тимчасово виконуючий обов’язки голови Нацполіції Вадим Троян.

Він привітав новопризначеного керівника та зазначив, що поліція Київщини вже пройшла частину реформ, а ще левова частка чекає у наступному 2017 році. Основним завданням підрозділів поліції залишається профілактика злочинності на вулицях та розкриття скоєних злочинів.

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Згідно з інформацією на сайті Головного управління Нацполіції в Київській області, полковник Ценов із червня 2016 року був т.в.о. начальника обласної поліції.

Раніше він обіймав посади начальника Києво-Святошинського районного відділу Головного управління МВС в Київській області, заступника начальника Головного управління МВС в Київській області, заступника начальника ГУ Нацполіції в Київській області.