У Києві патрульні вночі влаштували погоню за автомобілем зі стріляниною (фото)
10:21, 30 грудня 2016Київ
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У столиці минулої ночі правоохоронці зі стріляниною гналися за автомобілем - в погоні брали участь шість патрульних автомобілів.
Правоохоронці з'ясовують подробиці події / facebook.com/pitbullkiev
Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.
Інцидент стався у Святошинському районі Києва в районі вул. Борщагівської. В ході погоні зі стрільбою був затриманий автомобіль Mazda.
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"У гонитві брали участь близько 6 патрульних авто. Довелося відкрити вогонь на поразку. Автомобіль з характерними для ДТП пошкодженнями", - йдеться в повідомленні.
Раніше в Рівненській області співробітник сервісного центру МВС отримав кульові поранення, кинувся в погоню за злочинцями.
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