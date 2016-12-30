У Києві патрульні вночі влаштували погоню за автомобілем зі стріляниною (фото)

10:21, 30 грудня 2016
Київ
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У столиці минулої ночі правоохоронці зі стріляниною гналися за автомобілем - в погоні брали участь шість патрульних автомобілів.

Правоохоронці з'ясовують подробиці події / facebook.com/pitbullkiev

Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

Інцидент стався у Святошинському районі Києва в районі вул. Борщагівської. В ході погоні зі стрільбою був затриманий автомобіль Mazda.

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"У гонитві брали участь близько 6 патрульних авто. Довелося відкрити вогонь на поразку. Автомобіль з характерними для ДТП пошкодженнями", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Рівненській області співробітник сервісного центру МВС отримав кульові поранення, кинувся в погоню за злочинцями.

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Теги: #Київ#стрілянина#погоня