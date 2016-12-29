У Києві загинули четверо дітей під час пожежі в будинку

У Києві сьогодні в наслідок пожежі у житловому будинку на Русанівських садах по вул. Садова, 27 загинуло чотири дитини. Про це повідомили у ДСНС.

Зазначається, що виклик про пожежу до рятувальників надійшов о 12:23. Приїхавши на місце події та почавши гасити пожежу працівники ДСНС виявили тіла 4 дітей.

«Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіла трьох хлопчиків (2012, 2014 та 2014 років народження) та однієї дівчинки, 2005 року народження», - йдеться у повідомленні.

У столичній поліції зауважили, що в будинку, який загорівся, проживало молоде подружжя.

«За попередньою інформацією, на той час всередині оселі знаходилося п`ятеро дітей з різних родин. Четверо загинули у пожежі, а ще одна 12-річна дівчинка встигла врятуватися. Дорослих господарів вдома не було, неповнолітні залишалися без нагляду», - зауважили в поліції.

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До прибуття рятувальників медики надали допомогу 2-м дорослим, які в подальшому відмовилися від госпіталізації.

«До лікарні госпіталізовано 12-річну дівчинку з опіками», - повідомили у ДСНС.

Пожежу локалізовано о 12 год. 51 хв. та ліквідовано о 14 год. 40 хв.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, КП «Київський метрополітен» закривав станції «Чернігівська» і «Лісова» через пожежу на секонд-хенді. За даними ДСНС, пожежа охопила площу близько 2 тисяч квадратних метрів. Згодом рятувальники виявили там тіло загиблої жінки.