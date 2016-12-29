У Києві автомобільні затори сягнули 7 балів

У Києві сьогодні,29 грудня, згідно з даними сервісу Яндекс, автомобільні затори сягнули 7-бальної позначки.

Традиційно найскладніша ситуація у центрі столиці, де в заторах зупинились автомобілі на вул. Хрещатик, Велика Васильківська (через ДТП), Басейна, Шота Руставелі, Шовковична, Мечникова, Саксаганського бульварах Т. Шевченка та Лесі Українки.

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Також рух ускладнено на вул. В’ячеслава Чорновола (від вул. Стадіонної до вул. Глибочицької), Мельникова. Також у зв’язку із ДТП та ремонтними роботами зупинився проспект Валерія Лобановського.

На лівому березі Дніпра затори також паралізували просп. Юрія Гагаріна та частково проспект Соборності, вул. Гната Хоткевича.