Станцію метро "Петрівка" в Києві можуть перейменувати на "Почайну"

Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства "Київський метрополітен" у Facebook.

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"Для метрополітену зміна назв - не новинка. За 56 років роботи уже перейменовано 13 станцій, причому одну аж двічі (Площа Калініна - Площа Жовтневої революції - Майдан Незалежності)", – прокоментували ініціативу в метрополітені.

Варто відзначити, що Почайна — легендарна річка в Києві, яка практично зникла, правий приток Дніпра. Річка найбільш відома як можливе місце Хрещення Русі князем Володимиром Святославичем у 988 році.

Раніше в Києві перейменували Московську площу.