Станцію метро "Петрівка" в Києві можуть перейменувати на "Почайну"
14:11, 29 грудня 2016Київ
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У Київській міській раді з'явилася ідея перейменувати станцію метро "Петрівка" на "Почайну".
Киянам запропонували обговорити можливість перейменування / УНІАН
Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства "Київський метрополітен" у Facebook.
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"Для метрополітену зміна назв - не новинка. За 56 років роботи уже перейменовано 13 станцій, причому одну аж двічі (Площа Калініна - Площа Жовтневої революції - Майдан Незалежності)", – прокоментували ініціативу в метрополітені.
Варто відзначити, що Почайна — легендарна річка в Києві, яка практично зникла, правий приток Дніпра. Річка найбільш відома як можливе місце Хрещення Русі князем Володимиром Святославичем у 988 році.
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