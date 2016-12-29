У Києві на Новий рік частина наземного транспорту працюватиме всю ніч (розклад)

Про це повідомляє прес-служба відомства.

«У Новорічну ніч з 31 грудня 2016 року на 1 січня 2017 року до 5:00 продовжується робота автобусних маршрутів у режимі маршрутного таксі, а саме: 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 212, 220, 225, 234, 239, 425, 433, 457, 474, 530, 537, 548, 550, 586», - сказано в повідомленні.

Крім того, 1, 2, 7, 8 і 9 січня роботу наземного транспорту буде організовано за розкладом вихідного дня, а 3,4,5,6 січня 2017 року за розкладом робочого дня із змінами (із збільшенням кількості рухомого складу в залежності від пасажиропотоку).

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Робота фунікулера в ніч з 31 грудня 2016 року на 1 січня 2017 року організована в цілодобовому режимі.

Також повідомляється, що на час проведення заходів на Софійській і Михайлівській площах 31 грудня 2016 з 20:00 до 2:00 1 січня 2017 року, 1 січня 2017 року з 14:00 до 20:00 і 7 січня з 11:00 до 14:00 рух громадського транспорту організовано за змінами, а саме:

тролейбуси маршруту №6 від Мінського масиву до ст. м. «Лук’янівська»;

- тролейбуси маршруту №16 від вул. Академіка Щусева до Повітрофлотського шляхопроводу;

- тролейбуси маршруту №18 від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

- автобусів маршруту №24,114 по трасі руху у робочі дні.

З 1 по 9 січня 2017 року електропоїзди кільцевої міської електрички будуть курсувати відповідно до графіку вихідного дня.

Як відомо, у новорічну ніч в Києві буде продовжено роботу метрополітену. Зокрема, підземка працюватиме на три години довше.