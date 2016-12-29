Поліція Києва перейшла на посилений режим роботи

Про це повідомив начальник управління превентивної діяльності ГУ НП в Києві Руслан Кузьменко, передає 112 Україна.

"З 28 по 30 грудня нами проводяться оперативно-тактичні заходи щодо попередження та припинення злочинів у Києві, на вулицях Києва, залізничних і автовокзалах, транспортних зупинках, платформах. Задіяно близько 1,5 тис. особового складу. З них 200 – військовослужбовці Нацгвардії. Також у новорічні свята додатково буде виведено 500 співробітників особового складу поліції і Нацгвардії, які у новорічну ніч чергуватимуть біля нашої центральної ялинки і в районах Києва, де ще знаходяться 11 ялинок", - зазначив він.

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При цьому Кузьменко додав, що за минулу добу правоохоронці затримали близько 37 осіб, які вчинили кримінальні чи адміністративні правопорушення.

Як відомо, у Києві до 9 січня буде перекрито Контрактову площу.