Київ зупинився у 8-бальних заторах (відео)

У Києві, згідно з даними сервісу Яндекс, автомобільні затори сягнули червоної відмітки 8 балів.

Зокрема, у центрі міста рух ускладнено по бульвару Тараса Шевченка – там сталося дві ДТП. Також автомобільні затори по вул. Басейній, Володимирській, Хрещатик, Шота Руставелі та Великій Васильківській.

Крім того у зв’язку із ДТП затори паралізували рух на проспекті Перемоги (від вул. Саксаганського до вул. Шолуденко).