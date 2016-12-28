Київ зупинився у 8-бальних заторах (відео)

18:48, 28 грудня 2016
Київ
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Найбільші затори у центрі міста.

Яндекс.Пробки

У Києві, згідно з даними сервісу Яндекс, автомобільні затори сягнули червоної відмітки 8 балів.

Зокрема, у центрі міста рух ускладнено по бульвару Тараса Шевченка – там сталося дві ДТП. Також автомобільні затори по вул. Басейній, Володимирській, Хрещатик, Шота Руставелі та Великій Васильківській.

Крім того у зв’язку із ДТП затори паралізували рух на проспекті Перемоги (від вул. Саксаганського до вул. Шолуденко).

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Теги: #Київ#ДТП#затори#автомобілі