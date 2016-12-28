У Києві влаштували новорічне свято для близько 400 дітей з особливими потребами

Другий рік поспіль його влаштовують Київська міська державна адміністрація та Фонд Олени Пінчук «АНТИСНІД» за підтримки Компанії «Кока-Кола Україна».

У супроводі батьків діти, обмежені у можливостях пересування, відвідали головну ялинку країни на Софійській площі Києва та сфотографувалися зі Св. Миколаєм. Згодом біля будівлі КМДА гостей зустрів традиційний Новорічний караван Кока-Кола, а Санта-Клаус у супроводі білого ведмедя та казкових ельфів розважали юних киян з особливими потребами веселими новорічними сценками. У Колонній залі КМДА для них пройшли новорічні вистави. На завершення усі запрошені отримали смачні святкові подарунки.

На події, зокрема, були присутні директор Департаменту культури КМДА Діана Попова та виконавчий директор Фонду Олени Пінчук «АНТИСНІД» Ольга Руднєва.

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«У Києві ми робимо все, щоб у галузі освіти і культури був простір без обмежень для усіх цих дітей, щоб вони зростали у толерантному оточенні. Якщо ми усі будемо добрішими до цих дітей і толерантними, то світ буде кращим. Тому сьогодні це свято саме для них.

Минулого року, коли ми започаткували проект для діток з особливими потребами і отримали відгуки, то переконалися, наскільки важливо бувати на таких урочистих заходах для усіх сімей, які постійно живуть із цим. Не менш цінним цей досвід є і для нас, щоб краще зрозуміти, які вони, які у них особливі потреби, щоб стати до них більш чуйними та уважними. Цього року дітей трохи більше, тому що всі, хто побував на новорічному святі торік, залишилися задоволеними і розповіли про це іншим», - сказала Діана Попова.

Слід зазначити, що сьогодні у столиці близько 1000 діток із особливими потребами навчаються у мережі закладів освіти, відкрито близько 200 інклюзивних і спеціалізованих класів у школах та більше півсотні груп у дитячих садках, що забезпечують інклюзивне навчання, діють дві спеціалізовані ДЮСШ.