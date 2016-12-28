Кличко і Луценко домовились про співпрацю щодо знесення незаконних МАФів в Києві



Кличко відзначив, що на сайті КМДА є карта розміщення законних МАФів, які сплачують пайову участь та приносять кошти до бюджету міста. І підкреслив, що більше року тому були опубліковані також і списки незаконних кіосків, які підлягають демонтажу, а їх власники отримали приписи.

“Я радий, що ми сьогодні домовились про взаємодію між різними гілками влади, щоби прозоро, законно і відкрито прибирати зі столичних вулиць незаконні споруди. Проблема МАФів дуже гостра. Наше завдання - навести лад і впорядкувати торгівлю. Бо, наприклад, 30 відсотків торговельних площ на Хрещатику, де можна вести законну торгівлю, не здані в оренду. Третина місць на комунальних ринках - порожня. Звичайно, простіше захопити територію і поставити незаконний МАФ, нічого не сплачуючи. Але ж таким чином вбивається легальний бізнес! - підкреслив Кличко. - Ми презентували карту законних МАФів, вона у відкритому доступі. Ми захищаємо чесний бізнес, який приносить кошти у бюджет і працює законно. А незаконні МАФи ми будемо прибирати. Причина проблем з їх демонтажем сьогодні і тих конфліктів, які виникають, - у тому, що власники і орендарі незаконних споруд не реагують на приписи щодо необхідності демонтувати МАФи, які поза законом. Ми попереджаємо і надаємо документи усім!” - наголосив Віталій Кличко.

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Мер також відзначив, що наступного року буде ухвалений єдиний архітектурний тип МАФів.

Кличко розповів, що 2 роки тому у Києві було близько 20 тисяч МАФів. Сьогодні їх вдвічі менше. “6,5 тисяч МАФів працюють на законних підставах, сплачуючи податки, пайову участь. Більше 2 тисяч МАФів потрібно буде перенести, а більше 2 тисяч споруд не мають жодних документів, захопили територію, не сплачують жодних податків. І їх ми все одно приберемо”, - відзначив Київський міський голова.

У свою чергу генпрокурор відзначив, що повністю підтримує політику мера щодо ліквідації незаконних МАФів.

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“Це вигідно всім – місту, киянам. Демонтаж має відбуватися законними методами. Події біля КПІ показали недоліки в цій роботі, адже всі структури не спрацювали злагоджено під час усунення незаконних тимчасових споруд. В першу чергу мої зауваження до міської поліції, яка не забезпечила спокійну роботу комунальників щодо демонтажу. Друге зауваження - до комунальників, які пошкодили торгові точки. Результат сьогоднішньої наради: всі структури – міська влада, її комунальні служби, київська поліція, міська прокуратура мають співпрацювати, щоби 2 тисячі незаконних МАФів у Києві були прибрані”, - зазначив Юрій Луценко.

Як повідомляв УНІАН, в Дарницькому районі Києва на території радіоринку, стався конфлікт під час знесення малих архітектурних форм, внаслідок чого постраждали шестеро осіб. За даними поліції міста Києва, конфлікт виник між представниками ринку та суспільства, яке орендує землю. Орендар найняв людей і привіз будівельну техніку для встановлення паркану. Натомість підприємці почали зводити барикади.

Крім того, пізніше активісти разом із народними депутатами повідомили, що затримали групу осіб, які могли бути причетними до сутичок під час спроби знесення МАФів на ринку по вулиці Ревуцького біля метро "Харківська".