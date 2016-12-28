У Києві відкрили єдиний в Україні найсучасніший центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів

Про це Кличко заявив під час відкриття Центру на вулиці Олени Теліги, 37-Г, повідомляє прес-служба КМДА.

Мер Києва зазначив, що роботи з реконструкції колишнього дитсадка розпочали ще у 2002 році. У 2008 році фінансування було зупинене, об’єкт у експлуатацію не ввели. У 2014 році столична влада відновила будівництво.

«Ми взялися і довели будівництво до завершення. Я дуже радий, що близько 70 дітей щоденно матимуть можливість реабілітації у цьому Центрі. Такого рівня Центру в Україні не було. Це найсучасніший найкращий Центр реабілітації для дітей-інвалідів у країні. Це велика допомога і для батьків, і для дітей. Тому ми з великим задоволенням сьогодні його відкриваємо», – зазначив Віталій Кличко.

Мер зауважив, що в Центрі соціальної реабілітації створені всі умови для всебічного розвитку дітей-інвалідів. Тут проходитимуть соціальну реабілітацію діти від народження до 18 років, які отримали статус інваліда, діти з фізичними та розумовими вадами.

Голова Національної Асамблеї інвалідів України Валерій Сушкевич, який прибув на відкриття Центру і оглянув його облаштування, зазначив, що тут створені всі умови для реабілітації дітей-інвалідів. І підкреслив, що домагатиметься, щоби з держбюджету також виділялися кошти на фінансування Центру і діти з інших регіонів країни теж мали змогу проходити в ньому необхідну реабілітацію. Мер підтримав таку ініціативу.

Віталій Кличко також підкреслив, що столична влада докладає зусиль, щоби створити безбар’єрний простір і зробити Київ комфортним для людей із обмеженими можливостями.

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«Ми зараз закуповуємо трамваї із низькою підлогою. Ставимо умови, щоби всі будівлі, які вводяться в експлуатацію, були облаштовані пандусами і всім необхідним для зручного пересування людей із обмеженими можливостями. Ми разом проводжали нашу Паралімпійську збірну в Ріо і вона показала один із найкращих результатів у світі. Ми повинні створювати умови для людей, які, на жаль, мають обмежені можливості. І ми над цим працюємо», – наголосив Віталій Кличко.

Валерій Сушкевич підтвердив, що останніх два роки веде системну роботу з мером Києва щодо всіх напрямів, які стосуються доступності столиці України, забезпечення прав людей із інвалідністю.

«І сьогоднішнє відкриття столичного Центру реабілітації дітей-інвалідів – це значущий факт. Мені приємно, що це була не просто демонстрація, а ми домовилися про деякі питання, які потребують удосконалення, щодо реабілітаційної інфраструктури столиці. Мені приємно, що у Києві починається системний підхід щодо реабілітації: від малечі до старших дітей. Столиця повинна стати зразком забезпечення прав людей із інвалідністю», – зазначив Голова Національної Асамблеї інвалідів України Валерій Сушкевич.

Також після відвідування Центру мер оглянув спецавтомобілі Citroen Jumper. 10 таких машин столична влада передала Департаменту соціальної політики. Це сучасні автомобілі, обладнані електрогідропідйомниками, системою кондиціонування, автономними обігрівачами, зручними сидіннями, кріпленнями для інвалідних візків, із загальною кількістю місць не менше 7. Послуг із перевезення спеціально обладнаним автотранспортом потребують інваліди І, ІІ груп і хворі, яким проводяться процедури за життєвими показниками (наприклад, гемодіаліз); інваліди у складі маломобільних груп населення.

Соціальний транспорт можна буде замовити за номерами, які нанесені на автомобілі, або у центрах соціальної допомоги міста.