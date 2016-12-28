Конфлікт навколо столичного ринку "Харківський" створений штучно - адвокат

Про це 27 грудня повідомив на своїй сторінці в Facebook адвокат, що представляє інтереси ТОВ «Козак» Олександр Калюжний.

За словами адвоката, конфліктна ситуація, що склалася навколо столичного ринку «Харківський», створена штучно, а будь-який спір повинен вирішуватися виключно в правовому полі.

«Щодо ситуації з ринком "Харківський". Все дуже просто: ділянка землі, на якій розташований ринок, знаходиться в довгостроковій оренді, і всі права користування належать ТОВ "Козак". Протягом майже 15 років на зазначеній ділянці землі розташовувалися радіоринок і ринок господарських товарів. Хочу зауважити, що підприємство має повний пакет документів, що регламентують його діяльність. Всі приміщення, які знаходяться на території даної земельної ділянки, належать на правах приватної власності ТОВ "Козак". Підприємством було прийнято рішення реконструювати дану територію з метою подальшого розвитку бізнесу. Адміністрація ринку провела переговори з підприємцями, які орендують торгові місця. Значна частина людей підписала меморандум про співпрацю, виходячи з якого частина підприємців перейшли на нові торгові місця на цьому ж ринку, а решта переїхали на прилеглі ринки Дарницького району. Між підприємцями та підприємством існують договірні відносини, в які ніхто, крім сторін, не має права втручатися. Будь-які спори між сторонами повинні вирішуватися шляхом переговорів або в судовому порядку», - написав адвокат.

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Крім того, Олександр Калюжний зазначив, що безпосередній конфлікт розгорівся після того, як у відносини між господарями ринку і підприємцями втрутилася третя сторона в особі Вільної профспілки підприємців України.

«Активна група людей почала блокувати роботу на ділянці ринку, який весь час був пустирем і на якому була розташована парковка, і всіляко заважати. Керувала цією групою Валентина Коробка, голова громадської організації "Вільна профспілка підприємців України". Вона запропонувала підприємцям допомогу - представляти їх інтереси за "винагороду", яке вона завуальовано називає "членськими внесками". В інтернеті є відеоролик, знятий підприємцями ринку "Харківський". На відео Коробка за 100 грн в місяць з кожного підприємця обіцяє захищати їх інтереси, хоча не говорить, яким чином і чи буде це законно. Підприємці запитують її, чому вона збирає у людей гроші, якщо ще нічого не зробила. Люди висловлюють свою недовіру і називають її аферисткою. Однак їй вдалося переконати 7 осіб (із загальної кількості на ринку більше 300) провести збори, обрати собі голову і заступника. У Коробки ніякої нотаріального доручення на представлення фізичних осіб - підприємців просто немає! Хоча вона запевняє людей, що відповідно до статуту її організації може це робити без перешкод і на свій розсуд. Між підприємством і підприємцями виключно договірні відносини, але ніяк не трудові. Однак Коробка переконує людей, що її профспілка буде захищати їх трудові права, тобто право на працю, і що саме це право у них намагається забрати адміністрація ринку. Але насправді позбавити СПДшніка права на працю неможливо, тому як він може його реалізовувати на свій розсуд, вибираючи для роботи будь-яке торговельне місце».

Аналізуючи дії цієї організації і її безпосереднього керівника, адвокат висловив припущення в їх зацікавленості в даному конфлікті, заявивши: «У п'ятницю жоден МАФ на ринку, що належить підприємцям, не було знесено! Це легко довести, досить знайти в інтернеті фото і відео ділянки до так званого масового знесення та після! Відразу зрозуміло, що заява Коробки про знесення МАФів та ринку дуже вигідно виглядає в заголовках інтернет-видань. Проте можу прямо сказати, що ні КМДА, ні "Київпарксервіс", ні "Київавтодор", ні "Благоустрій" до цієї ділянки землі точно відношення не мають. Коробка, щоб привернути увагу людей, попіаритися, кричить про якісь комунальних службах, хоча для таких звинувачень просто немає підстав. Весь конфлікт на ринку "Харківський" був спровокований невеликою групою підприємців і Коробкою В. з власних корисливих мотивів».

Як відомо, вранці в п'ятницю 23 грудня в Дарницькому районі столиці стався конфлікт на ринку «Харківський», який переріс у відкрите протистояння.