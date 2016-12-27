У Києві до новорічних свят запустили "казковий трамвайчик"
16:10, 27 грудня 2016Київ
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На Подолі запускають "казковий трамвайчик" для дітей. Він курсуватиме 27, 28, 29 грудня та 3, 4 і 5 січня з 11:00 до 13:00.
Дітей та їх батьків чекають вікторини та майстер-класи / УНІАН
Про це повідомляє прес-служба "Київпастрансу".
Трамвайчик буде чекати гостей біля виходу зі станції метро "Контрактова площа" на зупинці трамвая.
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В рамках програми дітей та їх батьків чекають вікторини, майстер-класи, настільні ігри, а також читання вголос, різноманітність нових книг та інші розваги. Участь у казковому читанні зможуть взяти всі юні читачі у віці від 3 до 10 років.
Раніше повідомлялося, що в Києві запустять чотири нічні маршрути громадського транспорту.
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