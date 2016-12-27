У столичної маршрутки під час руху по Московському мосту відлетіло колесо (фото)

Про це повідомляє Сьогодні.

У комунальній службі перевезень КМДА повідомили, що неприємна історія сталася з маршруткою №151 (ст. м. "Петрівка" – вул. Миколи Закревського). Маршрут обслуговує підприємство "Ярославль-авто".

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"Автобус "Богдан" рухався у бік Петрівки. За словами водія, він налетів на глибоку яму в асфальті і від цього луснув лівий підшипник в задній частині автобуса, а потім відлетіло заднє колесо. Шофер зумів зупинити автобус і висадив пасажирів.

Скільки їх було у салоні невідомо. Ніхто з людей не постраждав, шофер повернув всім гроші. На даний момент автобус "Богдан" відбуксирували в автопарк автопідприємства на ремонт.

Раніше на трасі перекинулася фура, що везла сміття зі Львова до Києва.