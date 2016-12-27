Столична влада скаржиться на брак спортивних арен

Про це в ефірі телеканалу News One заявив Київський міський голова Віталій Кличко, передає прес-служба КМДА.

«Потрібно визнати, що у Києва є проблеми зі спортивними аренами. Палац Спорту, який належить не місту, а Міністерству спорту, знаходиться в жахливому стані. І коли постало питання щодо обрання арени для проведення «Євробачення-2017», виявилося, що в нашому місті немає великих сучасних майданчиків для проведення спортивних, музичних чи інших масових заходів», - наголосив міський голова.

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Віталій Кличко зазначив, що столична влада розглядає питання добудови Льодового стадіону, а також зведення мультифункціональної арени.

«Ми також працюємо над тим, аби Палац Спорту був переданий місту, і тоді ми зможемо знайти кошти на його реконструкцію. У Києва повинна бути можливість приймати міжнародні змагання у закритих приміщеннях, тому нам потрібен сучасний комплекс світового рівня», - наголосив Віталій Кличко.