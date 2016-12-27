У Києві 1 січня відбудеться смолоскипна хода до дня народження Бандери

Про це повідомляється на сторінці «Свободи» у Facebook.

Як зазначається, смолоскипна хода вшанування Бандери пройде в день його народження, 1 січня.

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Збір учасників події стартує о 18:00 у парку Т. Шевченка біля пам’ятника Кобзареві Тарасу Шевченку.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році виповниться 108 років від дня народження провідника Організації Українських Націоналістів Степана Бандери.

У 2017 році «Свободівці» проведуть вже 11-ту смолоскипну ходу з нагоди чергової річниці.

Зазвичай у Києві хода пересувається центральними вулицями міста й закінчується урочистостями на Майдані Незалежності.