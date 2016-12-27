У Києві 1 січня відбудеться смолоскипна хода до дня народження Бандери
11:55, 27 грудня 2016Київ
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1 січня 2017 року в Києві ВО "Свобода" планує провести традиційну смолоскипну ходу, приурочену до дня народження Степана Бандери.
Збір учасників відбудеться в парку Тараса Шевченка / УНІАН
Про це повідомляється на сторінці «Свободи» у Facebook.
Як зазначається, смолоскипна хода вшанування Бандери пройде в день його народження, 1 січня.
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Збір учасників події стартує о 18:00 у парку Т. Шевченка біля пам’ятника Кобзареві Тарасу Шевченку.
Як повідомляв УНІАН, у 2017 році виповниться 108 років від дня народження провідника Організації Українських Націоналістів Степана Бандери.
У 2017 році «Свободівці» проведуть вже 11-ту смолоскипну ходу з нагоди чергової річниці.
Зазвичай у Києві хода пересувається центральними вулицями міста й закінчується урочистостями на Майдані Незалежності.
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