У Києві 1 січня відбудеться смолоскипна хода до дня народження Бандери

11:55, 27 грудня 2016
Київ
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1 січня 2017 року в Києві ВО "Свобода" планує провести традиційну смолоскипну ходу, приурочену до дня народження Степана Бандери.

Збір учасників відбудеться в парку Тараса Шевченка / УНІАН

Про це повідомляється на сторінці «Свободи» у Facebook.

Як зазначається, смолоскипна хода вшанування Бандери пройде в день його народження, 1 січня.

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Збір учасників події стартує о 18:00 у парку Т. Шевченка біля пам’ятника Кобзареві Тарасу Шевченку.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році виповниться 108 років від дня народження провідника Організації Українських Націоналістів Степана Бандери.

У 2017 році «Свободівці» проведуть вже 11-ту смолоскипну ходу з нагоди чергової річниці.

Зазвичай у Києві хода пересувається центральними вулицями міста й закінчується урочистостями на Майдані Незалежності.

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Теги: #Київ#хода#Бандера