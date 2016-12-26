У Києві запустять чотири нічні маршрути комунального транспорту

Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

Згідно з повідомленням, йдеться про три тролейбусні маршрути та один автобусний.

Зокрема, тролейбус №91H курсуватиме за маршрутом «Залізничний вокзал «Центральний» – вул. Милославська».

Читайте такожВлада Києва призупиняє плани з будівництва метро на Троєщину

Тролейбус №92H їздитиме від зупинки «Залізничний вокзал «Південний» до проспекту Свободи.

Тролейбус №93H курсуватиме від станції метро «Площа Льва Толстого» до вулиці Чорнобильська.

Читайте такожУ Києві до 9 січня буде перекрито Контрактову площу

А автобус №137 перевозитиме пасажирів за маршрутом «Залізничний вокзал «Центральний» – станція метро «Харківська».

Тролейбуси та автобуси курсуватимуть на постійній основі з 23.00 до 6.00 ранку. Вартість проїзду становитиме поки що 3 грн.

Читайте такожУ Києві відновлено рух трамваїв до Пущі-Водиці

«Протягом 20 днів проводитиметься обстеження пасажиропотоку на тролейбусних маршрутах №№ 91Н, 92Н, 93Н та автобусному маршруті № 137. Остаточна економічно обґрунтована ціна буде встановлена після повного моніторингу роботи нових маршрутів у нічний час», - пояснили на підприємстві.

Як повідомляв УНІАН, електронна петиція про запровадження в Києві нічних маршрутів громадського транспорту 20 листопада 2015 року набрала 10 тис. 854 підписи за мінімально необхідних 10 тис.