"Квартирну" ініціативу КМДА про перевірку зареєстрованих мешканців можна оскаржувати - суддя Верховного суду

Як передає кореспондент УНІАН, про це суддя заявив на брифінгу.

"Я про це рішення тільки вперше почув. Тому рано говорити про його законність чи незаконність. Очевидно, що воно може бути оскаржене до судових інституцій. Це можуть робити ті люди, щодо яких буде перевірка паспортного режиму, чи контроль витрат води, енергоносіїв. Але це будуть окремі судові справи", - сказав Прокопенко.

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Крім того, він не виключив, що справа щодо заборони у столиці продажу алкоголю в нічний час може дійти і до палати Верховного суду в адмінсправах, якщо у цій справі буде виявлено неоднакове застосування правових норм судами нижчого рівня.

Як повідомлялося, 26 грудня один з інформресурсів поширив інформацію, що мерія Києва проведе навесні 2017 року перевірку щодо нелегальних квартировинаймачів.

У КМДА пояснили, що влада Києва хоче розпочати перевірки квартир без лічильників води для з’ясування кількості людей, які реально там проживають.