"Замість звичних голубів": у київському метро літав дрон (відео)

Керівництво київського метрополітену опублікувало відео, зняте квадрокоптером в нічний підземці, повідомлення з посиланням на ролик з'явився в записі столичного метро в Twitter.

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"Серед шквалу новин ледь не пропустили квадрозйомку нічного метро. Вам буде цікаво!" - йдеться в повідомленні.

Напередодні метрополітен поширив в соціальних мережах повідомлення про те, що проводиться розіграш на подорож до нічного метро.

Відео починається зі зйомок платформи станції "Вокзальна", де знаходиться дуже багато робочих в яскравих помаранчевих жилетах і відвідувачів. Після цього він "піднімається" по ескалатору вгору, а також спускається в нічні тунелі.

Нагадаємо, у вересні в підземці знайшли забуту кимось дитячу іграшку-квадрокоптер. Її господаря так і не розшукали.