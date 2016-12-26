"Замість звичних голубів": у київському метро літав дрон (відео)
У київському метрополітені політав квадрокоптер. Дрон пролетів під стелею станції "Вокзальна", а також над ескалаторами і в тунелях.
Керівництво київського метрополітену опублікувало відео, зняте квадрокоптером в нічний підземці, повідомлення з посиланням на ролик з'явився в записі столичного метро в Twitter.
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"Серед шквалу новин ледь не пропустили квадрозйомку нічного метро. Вам буде цікаво!" - йдеться в повідомленні.
Напередодні метрополітен поширив в соціальних мережах повідомлення про те, що проводиться розіграш на подорож до нічного метро.
Відео починається зі зйомок платформи станції "Вокзальна", де знаходиться дуже багато робочих в яскравих помаранчевих жилетах і відвідувачів. Після цього він "піднімається" по ескалатору вгору, а також спускається в нічні тунелі.
Нагадаємо, у вересні в підземці знайшли забуту кимось дитячу іграшку-квадрокоптер. Її господаря так і не розшукали.