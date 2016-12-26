У КМДА спростували плани з пошуку нелегальних орендарів - будуть звіряти жителів у квартирах без лічильників води

Як ідеться у переданому УНІАН прес-службою Київської міської держадміністрації роз’ясненні заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, перевірки здійснюватимуться в контексті споживання мешканцями гарячої і холодної води в квартирах, де відсутні прилади обліку.

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«Ідеться про випадки зловживань з боку споживачів, коли кількість зареєстрованих у помешканні не відповідає кількості тих, хто фактично проживає. Для забезпечення справедливості розрахунків за спожиті послуги будуть проведені перевірки помешкань та, в результаті виявлених порушень, киянам пропонуватиметься механізм розрахунку за фактично спожиту холодну та гарячу воду», - роз’яснюють в КМДА.

Раніше один з інформресурсів повідомив, що мерія Києва проведе навесні 2017 року перевірку щодо нелегальних квартировинаймачів.

"Ми будемо з поліцією проводити паспортний контроль в будинках і квартирах, щоб розуміти, скільки людей легально проживають в квартирах, а скільки - незареєстровані. Такий контроль плануємо запустити навесні 2017 року», - цитувало видання Пантелеєва.