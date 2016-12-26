У Києві на Борщагівці поліцейські виявили підпільне казино, вилучили три потайних сейфи (фото, відео)

15:37, 26 грудня 2016
Київ
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У Києві на Борщагівці поліцейські припинили діяльність грального закладу, також в приміщенні було проведено обшук.

Правоохоронці вилучили велику кількість гральної техніки / kyiv.npu.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Так, правоохоронці встановили, що в цьому закладі проводились незаконні азартні ігри. Саме під час слідчих дій задокументували факт надання послуг у сфері грального бізнесу.

В даний час встановлюється організатор даного закладу / kyiv.npu.gov.ua

"Під час слідчих дій поліцейські вилучили 54 одиниці гральної техніки, 3 платіжні термінали, за допомогою яких здійснювалось надання вказаних послуг та грошові кошти в сумі понад 5 тисяч гривень. Також правоохоронці виявили у приміщенні три потайних сейфи, де співробітники закладу зберігали грошові кошти, отримані від незаконної діяльності", - розповів начальник Святошинського управління поліції Володимир Ткаченко.

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Поліція проводить досудове розслідування / kyiv.npu.gov.ua

Відзначається, що на теперішній час встановлюється організатор незаконного бізнесу, якого буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

Крім того, проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Раніше в Одесі закрили два гральні заклади, що працювали під виглядом держлотереї.

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Теги: #Київ#поліція#казино