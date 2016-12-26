У Києві на Борщагівці поліцейські виявили підпільне казино, вилучили три потайних сейфи (фото, відео)

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Так, правоохоронці встановили, що в цьому закладі проводились незаконні азартні ігри. Саме під час слідчих дій задокументували факт надання послуг у сфері грального бізнесу.

"Під час слідчих дій поліцейські вилучили 54 одиниці гральної техніки, 3 платіжні термінали, за допомогою яких здійснювалось надання вказаних послуг та грошові кошти в сумі понад 5 тисяч гривень. Також правоохоронці виявили у приміщенні три потайних сейфи, де співробітники закладу зберігали грошові кошти, отримані від незаконної діяльності", - розповів начальник Святошинського управління поліції Володимир Ткаченко.

Читайте такожПоліція за добу "накрила" 65 нелегальних гральних закладів

Відзначається, що на теперішній час встановлюється організатор незаконного бізнесу, якого буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

Крім того, проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Раніше в Одесі закрили два гральні заклади, що працювали під виглядом держлотереї.