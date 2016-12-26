Київська влада збирається ходити по квартирах у пошуках нелегальних орендарів

Читайте продовження: У КМДА спростували плани з пошуку нелегальних орендарів - будуть звіряти жителів у квартирах без лічильників води

Столичні власті збираються разом з поліцією шукати по Києву незареєстрованих орендарів житла. Про це заступник голови КМДА Петро Пантелєєв розповів у коментарі 44.ua.

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"Ми будемо з поліцією проводити паспортний контроль в будинках і квартирах, щоб розуміти скільки людей легально проживають в квартирах, а скільки - незареєстровані. Такий контроль плануємо запустити навесні 2017 року", - заявив Пантелєєв.