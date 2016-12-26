Київська влада збирається ходити по квартирах у пошуках нелегальних орендарів
15:20, 26 грудня 2016Київ
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Навесні наступного року в Києві збираються почати паспортний контроль для виявлення нелегальних квартиронаймачів.
У Києві збираються ходити по квартирах і шукати незареєстрованих орендаторів / Marc Gregory via flickr.com
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Столичні власті збираються разом з поліцією шукати по Києву незареєстрованих орендарів житла. Про це заступник голови КМДА Петро Пантелєєв розповів у коментарі 44.ua.
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"Ми будемо з поліцією проводити паспортний контроль в будинках і квартирах, щоб розуміти скільки людей легально проживають в квартирах, а скільки - незареєстровані. Такий контроль плануємо запустити навесні 2017 року", - заявив Пантелєєв.
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