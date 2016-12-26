У Києві до 9 січня буде перекрито Контрактову площу
11:58, 26 грудня 2016Київ
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З 23 грудня до 9 січня Контрактову площу в Києві буде перекрито від Гостинного двору до вулиці Петра Сагайдачного.
Площу перекриють у зв'язку з проведенням ярмарку / podil.kievcity.gov.ua
Про це повідомляє прес-служба Подільської РДА у Facebook.
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Обмеження пов'язане з проведенням новорічно-різдвяного ярмарку.
Раніше повідомлялося, що київське метро працюватиме довше у Новорічну ніч і на Різдво.
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