У Києві до 9 січня буде перекрито Контрактову площу

11:58, 26 грудня 2016
Київ
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З 23 грудня до 9 січня Контрактову площу в Києві буде перекрито від Гостинного двору до вулиці Петра Сагайдачного.

Площу перекриють у зв'язку з проведенням ярмарку / podil.kievcity.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба Подільської РДА у Facebook.

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Обмеження пов'язане з проведенням новорічно-різдвяного ярмарку.

Раніше повідомлялося, що київське метро працюватиме довше у Новорічну ніч і на Різдво.

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Теги: #Київ#свята#ярмарок