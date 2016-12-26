У Києві до 9 січня буде перекрито Контрактову площу

Про це повідомляє прес-служба Подільської РДА у Facebook.

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Обмеження пов'язане з проведенням новорічно-різдвяного ярмарку.

Раніше повідомлялося, що київське метро працюватиме довше у Новорічну ніч і на Різдво.