Найбільшим операторам запропонували побудувати мережу 3G в метрополітені Києва
18:34, 23 грудня 2016Київ
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Кабінет міністрів України запропонував найбільшим українським мобільним операторам побудувати мережу третього покоління (3G) у столичному метрополітені.
Кабмін запропонував найбільшим операторам побудувати мережу 3G в метрополітені Києва / Фото УНІАН
Пропозицію озвучив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
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«Я тільки що був в КПІ (Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут" - УНІАН), зустрічався зі студентами університету, і вони мені задали питання щодо можливості доступу до 3G в метрополітені... Це питання треба вирішити» , - сказав прем'єр.
Він також запропонував представникам компаній у четвер, 29 грудня, зустрітися і обговорити можливості і терміни реалізації проекту.
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