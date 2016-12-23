Найбільшим операторам запропонували побудувати мережу 3G в метрополітені Києва

Пропозицію озвучив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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«Я тільки що був в КПІ (Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут" - УНІАН), зустрічався зі студентами університету, і вони мені задали питання щодо можливості доступу до 3G в метрополітені... Це питання треба вирішити» , - сказав прем'єр.

Він також запропонував представникам компаній у четвер, 29 грудня, зустрітися і обговорити можливості і терміни реалізації проекту.