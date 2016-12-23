Київ паралізували 7-бальні затори

У Києві, згідно з даними сервісу Яндекс, автомобільні затори сягнули червоної відмітки 7 балів.

Зокрема, рух ускладнено на центральних вулицях столиці: Великій Васильківській, бульварі Тараса Шевченка, Богдана Хмельницького. Також затори на вул. Хрещатик та Басейній.

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Крім того рух ускладнений на вул. Ярославів Вал, Жилянська, Саксаганського.

Трохи далі від центру на проспекті Перемоги та вул. В’ячеслава Чорновола (від вул. Глібова до вул. Жилянської) авто зупинились у заторі через ДТП.