Кличко звільнив директора "Київтранспарксервіс" у зв’язку "із втратою довіри"

Як повідомляє прес-служба КМДА, мер передав акт за результатами перевірки діяльності Шамрая до прокуратури міста Києва.

«Сьогодні ми будемо говорити про паркування. Минулого разу ми домовилися заслухати звіт щодо діяльності КП «Київтранспарксервіс». Ми здійснили перевірку. Візьмемо тільки одну сферу – нічне паркування. Скільки грошей сьогодні знаходиться в тіні? Адже нічні парковки заповнені вщент, а гроші до бюджету надходять мізерні», – зазначив Кличко.

Мер зазначив, що у Києві фактична кількість машиномісць, виявлена на майданчиках, де паркують авто вночі, – 57 250. І місто має отримувати від нічного паркування 6,5 грн із паркомісця. Тобто, приблизно, – 135,8 млн на рік.

«На вас покладали надії, що ви зробите паркувальну сферу такою, що ефективно працює. А «Київтранспарксервіс» – підприємство, яке ви очолювали, – нічого не зробило! – звернувся Київський міський голова до Шамрая. – Ми бачимо, скільки мільйонів гривень знаходиться в тіні. Скільки місто недоотримує коштів. Ви втратили довіру. Багато чого не було зроблено. У мене немає ні бажання, ні часу далі ставити експерименти і давати час, щоби навести лад в цій сфері. Я вас звільняю з цієї посади у зв’язку зі втратою довіри!» – наголосив Кличко.

Мер також зазначив, що передає акт за результатами перевірки діяльності директора комунального підприємства «Київтранспарксервіс» Артема Шамрая до прокуратури міста Києва.

«Ми чекаємо на реакцію прокурора Києва на передані матеріали про порушення на даному підприємстві», – зазначив мер Києва.

Він також зазначив, що буде проведена комплексна перевірка діяльності комунального підприємства «Київтранспарксервіс» із відстороненням із займаних посад заступників директора Ярослава Погрібняка, Святослава Мельника, Євгена Сагуйченка.

«Я виступаю з ініціативою відкрити дисциплінарне провадження відносно заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Іллі Сагайдака та директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА) Сергія Майзеля», – підкреслив Кличко.

Мер підкреслив, що завдання столичної влади – побудувати систему, яка б унеможливлювала корупційні схеми у всіх сферах.

«І я розраховую на людей, які чесно і ефективно працюють на своїх посадах», – наголосив мер Києва.