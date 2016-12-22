У КМДА розповіли про переваги нового механізму нарахування за опалення

Про це розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, як повідомляється на сайті КМДА.

Нагадаємо, що йдеться про механізм нарахування, запропонований столичною владою, та який був підтриманий урядом і затверджений відповідною постановою КМУ № 865 30 листопада 2016 року.

«Нарахування за новою методикою відбувається на підставі середньозваженого споживання в будинках із лічильниками. Таким чином, відповідно до затвердженої методики, вартість опалення в зоні обслуговування ПАТ «Київенерго» в будинках без лічильників за листопад склала близько 20,75 грн за 1 м², що менше відносно тарифу на 37%», – зазначив він.

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За словами заступник голови КМДА, теплопостачальні організації – ПАТ «Київенерго» та ТОВ «Єврореконструкція» – також здійснили перерахунок нарахувань за послугу опалення, отриману киянами у жовтні поточного року.

Загальна сума за жовтень і листопад, яку зекономили кияни, будинки яких знаходяться в зоні обслуговування «Київенерго», склала 121,7 млн грн, ще 22 млн грн – в зоні обслуговування «Єврореконструкції».

Петро Пантелеєв нагадав, що ПАТ «Київенерго» завершить доставку рахунків за опалення та гаряче водопостачання до 24 грудня, оскільки постанова, яка визначає нову методику, набула чинності 9 грудня і певний час знадобився для здійснення обрахунку платежів.

Для зручності та оперативності оплати, він порадив киянам скористатися електронними сервісами оплати комуналки, зокрема на сайті Центру комунального сервісу – http://cks.kiev.ua/instant-payments або на сайті виконавців послуг.