Усі столичні будинки, навіть ті, де не створено ОСББ та ЖБК, зможуть отримати відшкодування 70% вартості ремонту

Таким чином місто відшкодує 70% вартості робіт, які сприяють зниженню енергоспоживання. За відповідне рішення 22 грудня 2016 року проголосував 71 депутат Київради під час чергового засідання. Документ затверджує Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітального ремонту, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва.

«Сьогоднішнє рішення є революційним для столиці, оскільки всі без винятку будинки столиці можуть отримати гранти на проведення заходів на енергозбереження. У тому числі це будинки, де люди не створили ОСББ чи ЖБК. Тобто, зібравши будинкові збори і вирішивши на них, які роботи необхідно робити, люди отримують компенсацію від міста в розмірі 70% їхньої вартості. Решту 30% – збирають мешканці. У першу чергу йде мова про енергоефективні заходи, які знижують вартість комунальних послуг і покращують технічні характеристики будинку», – заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, презентуючи проект рішення сесії.

За його словами, аналогічний механізм співфінансування вже два роки діє для будинків ОСББ та ЖБК.

«Уже 78 будинків скористалися цією можливістю і значно скоротили витрати на енергоносії. У деяких будинках вартість комунальних послуг знизилась вполовину за рахунок проведених заходів. Йдеться про встановлення або реконструкцію теплопункту, утеплення фасадів, заміну вікон, дверей і освітлення на енергоощадне», – сказав заступник голови КМДА.

Положення поширюється на багатоквартирні будинки у місті Києві, які експлуатуються більше десяти років, та передбачає співфінансування. Замовником є міське комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація».

«Для того, щоб подати заявку, ініціативна група будинку (щонайменше три мешканці) готують її за відповідною формою та подають КП «Київжитлоспецексплуатація». Підприємство протягом десяти днів після отримання заявки складає дефектний акт і визначає очікувану вартість робіт. Після цього організовуються збори будинку, де люди приймають рішення про організаційні та технічні деталі. Головне, що люди обирають, що треба робити в будинку, та контролюють процес виконання», – пояснив Петро Пантелеєв.