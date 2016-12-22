Проспекту в Києві залишили право називатися на честь Ватутіна: столичні депутати відмовили Шухевичу

За ухвалення відповідного проекту рішення проголосував 41 депутат при мінімально необхідному 61, передає LB.UA.

На початку засідання міськради перед депутатами виступив депутат Верховної Ради від фракції Радикальної партії Юрій-Богдан Шухевич з проханням підтримати перейменування.

Проект рішення одноголосно підтримали фракції "Свобода" і "Самопоміч".

Проект рішення про перейменування проспекту Ватутіна у проспект Шухевича з 28 березня по 28 травня був виставлений на громадське обговорення на сайті КМДА. "За" проголосували 3165 осіб, "проти" - 2627.

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У червні комісія з питань найменувань КМДА рекомендувала Київраді перейменувати проспект Ватутіна в честь Шухевича.

Роман Шухевич - провідник Організації українських націоналістів з 1943 року і головнокомандувач Української повстанської армії з січня 1944 року до своєї загибелі у 1950 році.

Микола Ватутін - радянський воєначальник, вбитий у 1944 році, за однією з версій, бойовим підрозділом УПА.